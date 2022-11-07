Что было бы, если бы нефти и газа никогда не было в мире

Кроме того, без нефти и угля перед химиками стояла бы гораздо более сложная задача синтеза углеводородов. Этот синтез включал бы в себя длинную цепь, состоящую из этанола или растительного масла. Синтетический каучук и пластмассы появились бы намного позже и стоили бы слишком дорого, чтобы использовать их при изготовлении игрушек или различных пакетов.

Природный газ - это важный ингредиент для производства аммиачных удобрений. Если бы таких удобрений не существовало, то людям понадобилось бы в четыре раза больше сельскохозяйственных угодий, чтобы произвести то же самое количество продуктов. Это резко сократило бы рост населения на планете.

Электроэнергию человечество вполне могло бы получать без нефти или газа. Например, благодаря ветряным турбинам и плотинам гидроэлектростанций. Но электроника в этом случае была бы очень сложной.

Если бы существовали компьютеры, то они были бы очень большими и могли бы выполнять только самые примитивные задачи.

Одной из серьёзных проблем станет большое количество смога и сажи. Связано это будет с тем, что древесина будет сжигаться и для приготовления пищи, и для отопления, и для различных работ в промышленности. Это даже может привести к тому, что средняя температура на планете снизится, а солнечные лучи перестанут достигать поверхности Земли. Поскольку леса будут расти на ограниченных территориях, это приведёт к войнам за эти территории. Однако использоваться при этом будут мушкеты и пушки.