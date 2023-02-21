Что было бы, если бы Южная Америка (Бразилия, Колумбия, Венесуэла и т.д.) была одной страной

Южная Америка - это один из семи континентов. На нём сегодня расположены 12 стран, и одна из них - региональная держава. Но что произойдёт, если все эти страны объединятся?

Прежде всего, новые Соединённые Штаты Южной Америки будут действительно большими. По площади - даже больше России и всех остальных государств мира.

На сегодняшний день в Южной Америке проживают примерно 423 миллиона человек. По большей части они поселяются в городах, а в одной только Бразилии - более половины населения континента (214 миллионов человек). К слову, в США проживают около 332 миллионов человек.