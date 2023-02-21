Что было бы, если бы Южная Америка (Бразилия, Колумбия, Венесуэла и т.д.) была одной страной

Что было бы, если бы Южная Америка (Бразилия, Колумбия, Венесуэла и т.д.) была одной странойВот как выглядел бы тогда мир
В выпуске на YouTube-канале The Infographics Show рассказали, как бы изменилась карта мира, если бы Южная Америка представляла собой только одну страну.
Фото: Seterra
Южная Америка - это один из семи континентов. На нём сегодня расположены 12 стран, и одна из них - региональная держава. Но что произойдёт, если все эти страны объединятся?
Прежде всего, новые Соединённые Штаты Южной Америки будут действительно большими. По площади - даже больше России и всех остальных государств мира.
На сегодняшний день в Южной Америке проживают примерно 423 миллиона человек. По большей части они поселяются в городах, а в одной только Бразилии - более половины населения континента (214 миллионов человек). К слову, в США проживают около 332 миллионов человек.
The Infographics Show
Чтобы понять, насколько могущественной будет Южная Америка как единая страна, нужно определить её возможный ВВП. Лидируют сегодня в этом плане США, а на втором месте - Китай, на третьем - Япония. Номинальный ВВП Южной Америки будет составлять примерно 3,6 триллиона долларов. Это позволит стране занять пятую строчку в мире по данному показателю. Но основная часть ВВП в любом случае будет приходиться на одну страну - Бразилию.
Южная Америка - один из самых многоязычных континентов в мире. Скорее всего, если она станет одной страной, то у неё будут несколько официальных языков.
Ещё одна проблема, которая могла бы возникнуть у Южной Америки при объединении всех её стран, - это формирование правительства. В Латинской Америке восемь стран считаются свободными, три - частично свободными с небольшими политическими волнениями. Есть ещё Венесуэла - одна из наиболее неспокойных стран мира. Единственно возможная модель правления в Южной Америке - это что-то среднее между республикой США и конфедерацией в Евросоюзе. Наибольшее влияние на положение дел на континенте при этом будет оказывать Бразилия.
Что касается армии, то общая её численность составит около 330 тысяч человек. А в целом вооружённые силы Южной Америки будут насчитывать 3,6 миллиона личного состава (и это шестое место в мире).