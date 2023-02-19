Что было на Земле до глобального потепления? Учёные ответили

Считается, что голоцен стал началом текущего межледникового периода. Учёные проанализировали широкий спектр доступных климатических данных за последние 12 000 лет. В частности они рассматривали вопрос о том, была ли средняя глобальная температура 6500 лет назад выше или ниже сегодняшней.

В этой комплексной оценке делается вывод о том, что средняя глобальная температура 6500 лет назад, вероятно, была выше, а затем последовала многотысячелетняя тенденция к похолоданию, закончившаяся в 1800-х годах. Но, предупредили учёные, неопределённость всё равно осталась.