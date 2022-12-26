Что было с динозаврами, когда на Землю упал погубивший их астероид

20:12, 26 декабря 2022
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Что было с динозаврами, когда на Землю упал погубивший их астероидБыл ли у них эволюционный успех
Учёные выяснили, что динозавры были в самом расцвете на момент вымирания. Ранее считалось, что ящеры могли уже находиться в упадке, а падение астероида только усугубило ситуацию.
Фото: Pixabay
Недавнее исследование, проведённое Эдинбургским университетом, предоставляет новые доказательства того, что динозавры были успешны с эволюционной точки зрения на момент вымирания. Изучая окаменелости, чтобы реконструировать пищевые сети динозавров за тысячелетия до и после удара астероида, исследователи также узнали, как некоторые млекопитающие и птицы пережили катастрофу.
Учёные пришли к выводу, что динозавры занимали стабильное место в экологической сети на момент своей гибели. Нет никаких указаний на то, что их источники пищи сокращались.