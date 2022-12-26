Что было с динозаврами, когда на Землю упал погубивший их астероид

Недавнее исследование, проведённое Эдинбургским университетом, предоставляет новые доказательства того, что динозавры были успешны с эволюционной точки зрения на момент вымирания. Изучая окаменелости, чтобы реконструировать пищевые сети динозавров за тысячелетия до и после удара астероида, исследователи также узнали, как некоторые млекопитающие и птицы пережили катастрофу.

Учёные пришли к выводу, что динозавры занимали стабильное место в экологической сети на момент своей гибели. Нет никаких указаний на то, что их источники пищи сокращались.