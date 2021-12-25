Что было с планетой в первые два года после гибели динозавров

Считается, что около 66 млн лет назад астероид упал на Землю, и этот катаклизм мгновенно уничтожил многие формы жизни. Удар также вызвал изменения в окружающей среде, которые тоже привели к массовым вымираниям. Одним из таких последствий, возможно, были плотные облака из пепла, которые распространились по планете и погрузили Землю во тьму на два года. А в течение ещё нескольких десятилетий солнечный свет всё ещё не проходил через атмосферу в достаточном объёме.

Исследователи недавно разработали модели, показывающие, как образовавшая тьма могла повлиять на живые организмы, хотя сама эта идея не нова. Моделирование показало, что наступление темноты после удара должно было быть быстрым — достигло максимума всего за несколько недель.