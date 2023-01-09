Что дальний перелёт делает с вашим телом

1. Обезвоживание.

Обезвоживание часто встречается на дальнемагистральных рейсах. Поэтому горло, нос и кожа могут пересохнуть в самолёте. Чем дольше полёт, тем выше риск обезвоживания. Лучшее решение — пить больше воды.

2. Эффекты, связанные с переменой давления.

Когда давление в кабине меняется, газ в наших телах реагирует соответствующим образом. Могут возникнуть не только боли в ушах, но и проблемы с кишечником.

3. У вас могут образоваться тромбы.

Вероятность образования сгустков крови высока, если вы не двигаетесь в самолёте и если у вас есть следующие состояния: Если вы не двигаетесь в самолете и чем больше у вас следующих факторов риска , тем выше вероятность образования тромбов: старший возраст, ожирение, рак, наследственность, недавняя операция, беременность, роды или гормональная терапия.