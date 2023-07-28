Что делает Apple, чтобы прототипы AR-очков Vision Pro не попадали в чужие руки: вплоть до трекеров

Что делает Apple, чтобы прототипы AR-очков Vision Pro не попадали в чужие руки: вплоть до трекеровИ строгих соглашений
Компания Apple открыла прием заявок на «девкиты» Vision Pro, что должно помочь созданию приложений для грядущей гарнитуры дополненной реальности, выход которой намечен на начало 2024 года. Так, компания приняла некоторые меры, чтобы прототипы амбициозных устройств не были где-то забыты или потеряны, а соответственно не попали в руки посторонним.
Прототипы будут переданы избранным разработчикам, которые должны заполнить форму, содержащую точную информацию о размерах их голов для индивидуальной подгонки. Если разработчикам потребуются рецептурные линзы, они будут предоставлены непосредственно компанией Zeiss.
Однако, попав в руки разработчиков, компания Apple принимает чрезвычайные меры для предотвращения утечки информации. Строгое соглашение запрещает передачу любой информации о комплекте Vision Pro. Продукт должен храниться в закрытом, защищенном рабочем пространстве, и несанкционированный доступ к нему строго запрещен.
Для обеспечения безопасности комплектов Apple, как сообщается, будет также использовать трекеры AirTag, чтобы отслеживать их в случае потери или кражи. Разработчики должны всегда держать комплект под контролем и хранить его в запертом футляре, когда он не используется.
На данный момент остается неизвестным, когда будут распространены первые комплекты для разработчиков и сколько из них одобрят для участия в программе.