Что делает Apple, чтобы прототипы AR-очков Vision Pro не попадали в чужие руки: вплоть до трекеров

Прототипы будут переданы избранным разработчикам, которые должны заполнить форму, содержащую точную информацию о размерах их голов для индивидуальной подгонки. Если разработчикам потребуются рецептурные линзы, они будут предоставлены непосредственно компанией Zeiss.

Однако, попав в руки разработчиков, компания Apple принимает чрезвычайные меры для предотвращения утечки информации. Строгое соглашение запрещает передачу любой информации о комплекте Vision Pro. Продукт должен храниться в закрытом, защищенном рабочем пространстве, и несанкционированный доступ к нему строго запрещен.

Для обеспечения безопасности комплектов Apple, как сообщается, будет также использовать трекеры AirTag, чтобы отслеживать их в случае потери или кражи. Разработчики должны всегда держать комплект под контролем и хранить его в запертом футляре, когда он не используется.

На данный момент остается неизвестным, когда будут распространены первые комплекты для разработчиков и сколько из них одобрят для участия в программе.