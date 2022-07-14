Что делать, если вас укусило дикое животное

При этом люди на самом деле бешенством заражаются довольно редко. В США, например, ежегодно встречается лишь 1-3 таких случаев.

При укусе животного, если рана оказалась незначительной, представители клиники Майо советуют промыть место укуса водой с мылом, а затем нанести крем с антибиотиком или мазь. После того как вы всё это проделаете, наложите повязку.

Если же вы точно не знаете, насколько серьёзен укус или если рана кажется глубокой, срочно обратитесь к врачу. При сильном кровотечении нужно сначала его остановить с помощью повязки или чистой ткани.

Кроме того, обязательно нужно обращаться за медицинской помощью, если после укуса вы заметите отёк, покраснение или выделения в повреждённом месте. Помимо этого, тревожным симптомом считается высокая температура.

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