Что делать, если вас укусило дикое животное

Что делать, если вас укусило дикое животноеОбъясняют специалисты
Центры по контролю и профилактике заболеваний США говорят, что из всех животных передавать бешенство другим могут лишь млекопитающие. При этом определённые виды животных заражаются этим заболеванием чаще, чем остальные. Специалисты подчёркивают, что у домашних животных и у домашнего скота вряд ли вы обнаружите бешенство, а вот с дикими животными не всё так просто.
В США в большинстве случаев бешенство передаётся людям от таких диких животных, как скунсы, еноты, летучие мыши, лисы. Точно узнать, заражено ли животное бешенством, можно, если проверить его в клинике. При этом иногда у заражённых животных бывает сильное слюнотечение и агрессивное поведение.
При этом люди на самом деле бешенством заражаются довольно редко. В США, например, ежегодно встречается лишь 1-3 таких случаев.
При укусе животного, если рана оказалась незначительной, представители клиники Майо советуют промыть место укуса водой с мылом, а затем нанести крем с антибиотиком или мазь. После того как вы всё это проделаете, наложите повязку.
Если же вы точно не знаете, насколько серьёзен укус или если рана кажется глубокой, срочно обратитесь к врачу. При сильном кровотечении нужно сначала его остановить с помощью повязки или чистой ткани.
Кроме того, обязательно нужно обращаться за медицинской помощью, если после укуса вы заметите отёк, покраснение или выделения в повреждённом месте. Помимо этого, тревожным симптомом считается высокая температура.
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