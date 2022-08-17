Что делать, если вы оказались последним человеком на Земле

Что делать, если вы оказались последним человеком на ЗемлеВам придётся выполнить эти пункты, чтобы выжить
Итак, прошёл целый день с тех пор, как на Земле не осталось людей, кроме вас самих. Конечно, вы не особо понимаете, что произошло, ведь до этого было всё как обычно. Но в один момент все исчезли. Это привело к полному хаосу. На дорогах из-за этого возникли автомобильные аварии, самолёты тоже стали падать один за другим. Поэтому безопаснее всего в первое время - укрыться в каком-нибудь здании, а затем выбраться за город. Скорее всего, из-за многочисленных аварий город будет охвачен огнём.
Вместо автомобиля при этом лучше всего взять велосипед. К концу дня вы можете найти себе что-нибудь поесть в ближайшем магазине. Но так как из-за пожаров могут повредиться электросети, вероятнее всего, электричество совсем скоро исчезнет отовсюду. Это значит, что в магазинах холодильники тоже перестанут работать и еда начнёт быстро портиться.
На второй день вам нужно начать искать место для ночлега. Для этого вы должны собрать свои вещи и набрать бензина для поездки на машине. В пути вам встретится много домашних животных, которые теперь бегают на воле. Но также многие питомцы, скорее всего, умрут, поскольку будут заперты в домах. Животные, которые находятся в зоопарках, тоже могут попытаться вырваться на свободу, поэтому часть из них тоже будет бегать по всему миру.
На третий день дикие животные стали изучать города и искать там пищу. Причём добычей для них могут стать и домашние питомцы. Бродячие собаки начали группироваться в стаи. Крупные породы собак при этом начнут вымирать первыми, а у маленьких псов будет больше всего шансов выжить.
Численность птиц тоже начнёт резко сокращаться. Например, начнут вымирать голуби и чайки.
К 10 дню в большинстве городов мира пожары потухнут. На месте зданий останутся только руины. Вам придётся выживать при помощи воды в бутылках, так как дождевая вода содержит токсичные вещества. Лучше всего в это время находиться как можно дальше от атомных электростанций, поскольку они будут выбрасывать ядовитые отходы в воздух и воду. Дикая природа постепенно в течение нескольких дней начнёт вымирать из-за радиации.
Кроме того, что воды вам хватит ненадолго, у вас возникнет проблема с едой. Да, можно каждый день есть консервы, но в них содержится очень много натрия, который в больших количествах опасен для здоровья. Чтобы избежать дефицита витаминов, вы можете взять всё необходимое в аптеке. Далее вам нужно будет пойти в библиотеку, чтобы получить как можно больше медицинских знаний. Это поможет вам подготовиться ко всему, что с вами может в дальнейшем произойти. Полезно будет и получить навыки выживания в тяжёлых условиях.
С собой для того, чтобы выжить, вам необходимо будет взять бензин, а также некоторые инструменты. Среди них - ружья, удочки, приманки, силки, ловушки для животных. Если вы возьмёте с собой ещё и продукты, которые долго не портятся, то сможете так прожить лет 10 или даже больше.