Что делать, если вы оказались последним человеком на Земле

Итак, прошёл целый день с тех пор, как на Земле не осталось людей, кроме вас самих. Конечно, вы не особо понимаете, что произошло, ведь до этого было всё как обычно. Но в один момент все исчезли. Это привело к полному хаосу. На дорогах из-за этого возникли автомобильные аварии, самолёты тоже стали падать один за другим. Поэтому безопаснее всего в первое время - укрыться в каком-нибудь здании, а затем выбраться за город. Скорее всего, из-за многочисленных аварий город будет охвачен огнём.

Вместо автомобиля при этом лучше всего взять велосипед. К концу дня вы можете найти себе что-нибудь поесть в ближайшем магазине. Но так как из-за пожаров могут повредиться электросети, вероятнее всего, электричество совсем скоро исчезнет отовсюду. Это значит, что в магазинах холодильники тоже перестанут работать и еда начнёт быстро портиться.

На второй день вам нужно начать искать место для ночлега. Для этого вы должны собрать свои вещи и набрать бензина для поездки на машине. В пути вам встретится много домашних животных, которые теперь бегают на воле. Но также многие питомцы, скорее всего, умрут, поскольку будут заперты в домах. Животные, которые находятся в зоопарках, тоже могут попытаться вырваться на свободу, поэтому часть из них тоже будет бегать по всему миру.

На третий день дикие животные стали изучать города и искать там пищу. Причём добычей для них могут стать и домашние питомцы. Бродячие собаки начали группироваться в стаи. Крупные породы собак при этом начнут вымирать первыми, а у маленьких псов будет больше всего шансов выжить.