Что ели первые греческие земледельцы

Что ели первые греческие земледельцыПо останкам удалось выяснить рацион людей эпохи неолита
Выяснилось, что рацион этих людей на 58,7% — 70,1% состоял из растительной пищи. Это намного меньше, чем у людей из более древнего анатолийского памятника Невалы-Чори – их диета примерно на 10% состояла из животной продукции.
Отмечается, что у неолитического населения Греции было гибкое хозяйство: при постепенном развитии животноводства они не отказывались от охоты.
Работу провела Гизела Групе (Gisela Grupe) с коллегами из Мюнхенского университета. Они исследовали результаты анализа стабильных изотопов углерода и азота в костном коллагене, полученном при изучении останков взрослых людей эпохи неолита, которых нашли на памятниках, относящихся к 6600-3000 годам до н. э.
Во всех исследованных популяциях рацион людей состоял в основном из С3-растений: диких и одомашненных злаков. Например, диета людей, чьи останки нашли в ранненеолитическим памятнике Мавропиги (6600-6000 лет до н.э.), на 69,4% состояла из C3-растений, дополнительным источником белка было мясо косуль — 14,6%, овец и коз — 8,4%, а также крупного рогатого скота — 7,5%.
Изучение останков из прибрежного памятника Алепотрипы (6000 — 3200 годы до н.э.) показало схожие показатели: рацион этих людей на 58,7% состоял из C3-растений, на 29,2% из мяса одомашненных животных, а также на 12% из мяса оленей. При этом они, возможно, питались рыбой и морепродуктами, но на них приходилось от 0% до 2,5% потребляемой пищи.
Journal of Archaeological Science: Reports, 2022
Однако люди, чьи останки нашли на памятнике Франхти (6000–3000 годы до н. э.), ели намного больше морской рыбы. Тунец составлял 6% от их ежедневного рациона, но основным источником пищи всё равно оставались растения — 70,1%, а также мясо овец и коз — 11,9% и оленей — 12,2%.
Исследователи пришли к выводу, что ранние неолитические популяции в основном жили на вегетарианской диете, а натуральное хозяйство постепенно менялось за счёт увеличения потребления мяса. Однако добытое на охоте мясо постепенно заменялось на продукты животноводства. При этом люди того времени не отказывались от охоты полностью, что позволяло им добывать достаточное количества мяса даже в те моменты, когда домашний скот погибал, например, во время эпидемий. Такая гибкость стала важным аспектом их жизни.