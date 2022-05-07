Что ели первые греческие земледельцы

Выяснилось, что рацион этих людей на 58,7% — 70,1% состоял из растительной пищи. Это намного меньше, чем у людей из более древнего анатолийского памятника Невалы-Чори – их диета примерно на 10% состояла из животной продукции.

Отмечается, что у неолитического населения Греции было гибкое хозяйство: при постепенном развитии животноводства они не отказывались от охоты.

Работу провела Гизела Групе (Gisela Grupe) с коллегами из Мюнхенского университета. Они исследовали результаты анализа стабильных изотопов углерода и азота в костном коллагене, полученном при изучении останков взрослых людей эпохи неолита, которых нашли на памятниках, относящихся к 6600-3000 годам до н. э.

Во всех исследованных популяциях рацион людей состоял в основном из С3-растений: диких и одомашненных злаков. Например, диета людей, чьи останки нашли в ранненеолитическим памятнике Мавропиги (6600-6000 лет до н.э.), на 69,4% состояла из C3-растений, дополнительным источником белка было мясо косуль — 14,6%, овец и коз — 8,4%, а также крупного рогатого скота — 7,5%.

Изучение останков из прибрежного памятника Алепотрипы (6000 — 3200 годы до н.э.) показало схожие показатели: рацион этих людей на 58,7% состоял из C3-растений, на 29,2% из мяса одомашненных животных, а также на 12% из мяса оленей. При этом они, возможно, питались рыбой и морепродуктами, но на них приходилось от 0% до 2,5% потребляемой пищи.