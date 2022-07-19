Что, если бы Северная Корея начала ядерную войну

Что, если бы Северная Корея начала ядерную войнуИ какая страна отреагировала бы на это первой
Представьте, что всего через несколько минут Северная Корея неожиданно для всех начнёт ядерную войну, выпустив межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15. Эта ракета имеет высоту более 40 футов (12 метров), что больше двухэтажного дома. Она может с лёгкостью разрушить несколько квадратных километров густонаселённого города.
В результате эта ракета почти сразу же будет замечена спутником США. Он отправит на Землю американцам экстренное предупреждение. После этого США станет известно, что была запущена именно Hwasong-15. Сотрудники Космического командования Штатов начнут после получения этих данных перепроверять информацию, чтобы понять, есть ли угроза.
Тем временем (через 30 секунд) ракета Северной Кореи поднимется на высоту, которая в два раза выше высоты, доступной коммерческому самолёту. Когда в США подтвердят наличие ракеты, они отправят предупреждение войскам США, находящимся в Южной Корее и по всему Тихому океану.
Прошло всего почти 1,5 минуты, но за это время точно определить цель ракеты ещё нельзя. Поэтому президенту США просто сообщают о том, что Северная Корея нанесла ядерный удар. В целом США имеют возможность на начальном этапе уничтожить эту ракету, по крайней мере, сейчас есть надежда, что такое теоретически можно осуществить. Но спустя 1 минуту 35 секунд после запуска этого оружия американцы могут лишь отслеживать движение ракеты и предполагать, какой объект является её целью.
Если ракета будет нацелена на Белый дом, то у президента будет меньше 40 минут, чтобы покинуть здание. Вся военная техника США, способная отслеживать движение ядерного оружия, будет в этом случае приведена в боевую готовность.
Спустя три минуты становится окончательно ясно, что запуск ракеты Северной Кореей - это нападение на Гавайи или на западное побережье Америки. Поэтому президент приказывает использовать наземные перехватчики, чтобы ликвидировать угрозу.
Через 4,5 минуты после запуска Hwasong-15 всё ядерное оружие США будет приведено в полную боевую готовность. Это даст возможность стране сразу же ответить на удар Северной Кореи.
Далее оказывается, что всё же Гавайи не являются целью запущенной ракеты. При этом войска США по всему миру уже готовы в любой момент начать нападение. Спустя 12,5 минут американцы полагают, что цель ракеты - это Лос-Анджелес. Через 13 минут после запуска этой ракеты президент просит Конгресс США официально объявить Северной Корее войну.
Через 16 минут Китай без ведома США направит свои войска в Северную Корею. Целью китайских военных, как и целью американцев, является захват ядерного арсенала Северной Кореи до нанесения второго удара. Это может привести к полномасштабной войне между Соединёнными Штатами и Китаем.
Спустя 21 минуту 9 секунд американским военным удаётся перехватить ракету Hwasong-15 и уничтожить её. Однако теоретически это может спровоцировать новые попытки запуска Северной Кореей ядерного оружия. Также после этого начнётся самая большая после Второй мировой война - между Северной Кореей и США, Южной Кореей.