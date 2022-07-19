Что, если бы Северная Корея начала ядерную войну

Представьте, что всего через несколько минут Северная Корея неожиданно для всех начнёт ядерную войну, выпустив межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15. Эта ракета имеет высоту более 40 футов (12 метров), что больше двухэтажного дома. Она может с лёгкостью разрушить несколько квадратных километров густонаселённого города.

В результате эта ракета почти сразу же будет замечена спутником США. Он отправит на Землю американцам экстренное предупреждение. После этого США станет известно, что была запущена именно Hwasong-15. Сотрудники Космического командования Штатов начнут после получения этих данных перепроверять информацию, чтобы понять, есть ли угроза.

Тем временем (через 30 секунд) ракета Северной Кореи поднимется на высоту, которая в два раза выше высоты, доступной коммерческому самолёту. Когда в США подтвердят наличие ракеты, они отправят предупреждение войскам США, находящимся в Южной Корее и по всему Тихому океану.

Прошло всего почти 1,5 минуты, но за это время точно определить цель ракеты ещё нельзя. Поэтому президенту США просто сообщают о том, что Северная Корея нанесла ядерный удар. В целом США имеют возможность на начальном этапе уничтожить эту ракету, по крайней мере, сейчас есть надежда, что такое теоретически можно осуществить. Но спустя 1 минуту 35 секунд после запуска этого оружия американцы могут лишь отслеживать движение ракеты и предполагать, какой объект является её целью.

Если ракета будет нацелена на Белый дом, то у президента будет меньше 40 минут, чтобы покинуть здание. Вся военная техника США, способная отслеживать движение ядерного оружия, будет в этом случае приведена в боевую готовность.