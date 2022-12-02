Что именно в мозге заставляет нас слишком зависеть от смартфонов

Что именно в мозге заставляет нас слишком зависеть от смартфоновМеханизмы похожи на другие зависимости
В исследовании с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) сравнивалась активность мозга людей, страдающих зависимостью от смартфонов и не страдающих. Оказалось, что тут есть различия.
Фото: Unsplash
Ранее исследования показали, что люди с чрезмерным использованием смартфонов могут демонстрировать структурные и функциональные изменения в своём мозге, такие как уменьшение объёма серого вещества или внутренней нейронной активности в передней поясной коре.
Чтобы изучить, отличаются ли люди с зависимостью смартфона от общей популяции по объёму серого вещества в определённых областях мозга и показателям спонтанной мозговой активности, исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию. Участники прошли фМРТ четыре раза.
В результате оказалось, что у двух групп есть различия. Одна из этих сетей в основном включала области лобной коры, тогда как другая — теменные и мозжечковые области. Отличающаяся активность обеих сетей ранее предполагалась при аддиктивных расстройствах. Вполне возможно, что у людей с зависимостью от смартфонов работают те же механизмы.