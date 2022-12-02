Что именно в мозге заставляет нас слишком зависеть от смартфонов

Ранее исследования показали, что люди с чрезмерным использованием смартфонов могут демонстрировать структурные и функциональные изменения в своём мозге, такие как уменьшение объёма серого вещества или внутренней нейронной активности в передней поясной коре.

Чтобы изучить, отличаются ли люди с зависимостью смартфона от общей популяции по объёму серого вещества в определённых областях мозга и показателям спонтанной мозговой активности, исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию. Участники прошли фМРТ четыре раза.

В результате оказалось, что у двух групп есть различия. Одна из этих сетей в основном включала области лобной коры, тогда как другая — теменные и мозжечковые области. Отличающаяся активность обеих сетей ранее предполагалась при аддиктивных расстройствах. Вполне возможно, что у людей с зависимостью от смартфонов работают те же механизмы.