Что интересного показали на крупнейшей компьютерной выставке Computex 2024

Что интересного показали на крупнейшей компьютерной выставке Computex 2024Выставка продлится до 7 июня
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Начало выставке положила компания AMD, представившая свою новую линейку процессоров для настольных и мобильных устройств. В нее вошли модели Ryzen 5, 7 и 9, которые, по заявлениям производителя, обеспечивают прирост мощности до 16% по сравнению с предыдущим поколением. Впервые AMD также представила мобильные процессоры Ryzen Ai, предназначенные для ноутбуков и планшетов.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что мобильные процессоры AMD по-прежнему догоняют прошлогодние Intel Core Ultra. Однако, по его словам, новинки выглядят как многофункциональные устройства для мобильных компьютеров.
В ноутбуках AMD лишь догоняет прошлогодние Intel Core Ultra — процессоры с ИИ-ускорителем и мощной встроенной графикой для компактных ноутбуков. Ryzen AI 300, с одной стороны, выглядят красивым комбайном «всего понемногу» для мобильных компьютеров.
Компания Nvidia выступила более скромно. Глава корпорации Дженсен Хуанг рассказал о планах на ближайшие три года, включая ежегодный выпуск новых ИИ-решений для дата-центров. В 2025 году Nvidia планирует выпустить новый графический процессор, а в 2026 году — суперчип, который объединяет обычный и графический модули.
Intel также представит на выставке новые продукты для потребительского сегмента, включая чипы Arrow Lake с ИИ-ускорителем, что повысит их мощность.
Компания Asus презентовала обновленную портативную консоль Rog Ally X для запуска современных игр из Steam. По словам Евгения Харитонова, такие консоли становятся новой тенденцией среди производителей. Однако, несмотря на их портативность, они требуют частой подзарядки.
«Карманные» игровые консоли — новая эпидемия среди производителей. Если 10 лет назад каждый уважающий себя бренд был обязан выпустить ноутбук-трансформер, а в 2020-х все кинулись производить умные Bluetooth-колонки, то теперь производители ноутбуков и компьютерных комплектующих выпускают «убийц» Valve Steam Deck.
Представители российских ритейлеров, таких как «М.Видео-Эльдорадо» и МТС, сообщили, что новинки от Acer, Asus, Gigabyte и MSI появятся в России вскоре после начала мировых продаж. По словам Алексея Дашкевича из «Ситилинка», новинки могут появиться в России спустя неделю после общемирового старта, если они завозятся по параллельному импорту.