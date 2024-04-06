Что интересного показали на крупнейшей компьютерной выставке Computex 2024

Начало выставке положила компания AMD, представившая свою новую линейку процессоров для настольных и мобильных устройств. В нее вошли модели Ryzen 5, 7 и 9, которые, по заявлениям производителя, обеспечивают прирост мощности до 16% по сравнению с предыдущим поколением. Впервые AMD также представила мобильные процессоры Ryzen Ai, предназначенные для ноутбуков и планшетов.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что мобильные процессоры AMD по-прежнему догоняют прошлогодние Intel Core Ultra. Однако, по его словам, новинки выглядят как многофункциональные устройства для мобильных компьютеров.