Что из себя представляет пилотируемый робот Archax за $2,7 млн

Робот имеет огромные размеры и использует экзоскелетоподобную структуру, обволакивающую оператора и чутко реагирующую на его команды. Этот огромный робот, получивший название Archax, имеет высоту 4,5 м и массу более 3,5 т. Его конечности и руки точно следуют за движениями оператора.

Archax не является шагающим роботом, его мобильность обеспечивается за счет колес. Хотя он может развивать максимальную скорость до 10 км/ч, в ближайшее время он не будет «гонять» по дорогам общего пользования. Для размещения этого титана, скорее всего, потребуется значительный участок земли.

Пилоты могут управлять Archax изнутри с помощью джойстиков, педалей и дисплеев, подключенных к камерам робота. Для удобства пользования роботом предусмотрен сенсорный экран. Для обеспечения безопасности предусмотрена кнопка аварийной остановки, если что-то пойдет не так.

Хотя Archax изначально позиционировался как робот, он воплощает в себе гибридную концепцию, размывая границы между роботом и мехом. Компания Tsubame Industries планирует, что Archax будет использоваться для различных целей, включая освоение космоса и ликвидацию последствий стихийных бедствий, но пока он доступен для предварительного заказа по цене 2,7 млн долларов.