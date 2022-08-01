Что известно о немецком танке - конкуренте «Арматы»Это KF-51 Panther
Крупнейший немецкий производитель представил первые образцы танка KF-51 Panther. Чем же отличается эта модель от конкурентов?
Считается, что его пушка имеет дальность огня более 6 км, а ещё у него есть противотанковые дроны с взрывчаткой массой 4,5 кг. Эти дроны способны кружить перед нападением на цель в течение 60 минут.
KF-51 эксперты назвали преемником немецкого «Леопарда 2». Правда, также этот танк можно назвать и конкурентом российского Т-14 «Армата».
Производитель Rheinmetall подчёркивает, что KF-51 Panther превосходит российский танк практически во всём. Главное орудие, которым оснащён немецкий KF-51, - это 130-миллиметровая гладкоствольная пушка. Дальность стрельбы при этом у неё больше, чем у Challenger 3 (Великобритания) и M1-A2 Abrams (США). Помимо этого, в танке установлен автомат заряжания, поэтому в его экипаж могут входить три человека, а не четыре. Сзади же имеется у танка пулемёт для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Стоила разработка новой модели более 100 миллионов евро. Правда, серийное производство KF-51 Panther начнётся только минимум через два года.