Что известно о немецком танке - конкуренте «Арматы»

Крупнейший немецкий производитель представил первые образцы танка KF-51 Panther. Чем же отличается эта модель от конкурентов?

Считается, что его пушка имеет дальность огня более 6 км, а ещё у него есть противотанковые дроны с взрывчаткой массой 4,5 кг. Эти дроны способны кружить перед нападением на цель в течение 60 минут.

KF-51 эксперты назвали преемником немецкого «Леопарда 2». Правда, также этот танк можно назвать и конкурентом российского Т-14 «Армата».