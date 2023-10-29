Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу ядерной безопасности в регионе, выходящей за рамки Курской АЭС. Он подчеркнул, что ситуация продолжает оставаться потенциально опасной. Гросси заверил, что эксперты МАГАТЭ будут продолжать свои усилия по предотвращению ядерных аварий в условиях продолжающегося конфликта.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал предположение, что атака беспилотников на Курский завод была санкционирована США, при этом он уточнил, что «это могло привести к ядерной катастрофе». Осудив роль Украины в этом инциденте, Швыткин пообещал, что Россия отреагирует должным образом. Однако он уточнил, что ответные меры не будут связаны с аналогичным нападением на ядерные объекты.

В беспилотниках, использовавшихся при атаке на Курскую АЭС, были обнаружены компоненты иностранного производства. Инцидент нанес незначительный ущерб хранилищу ядерных отходов, но не повлиял на уровень радиации, который остался в безопасных пределах.