Что хуже для почвы — комбайны или динозавры

В почве есть множество каналов, которые имеют решающее значение для жизни растений. Уплотнение почвы в своей крайней форме избавляет её от всех этих пространств, делая землю гораздо менее гостеприимной для растений. И уплотнение трудно обратить вспять: могут потребоваться десятилетия, чтобы восстановить здоровую экосистему.

Очевидно, что если что-то тяжёлое катится по почве, это уплотняет её. А сельскохозяйственная техника становится всё более тяжёлой, поскольку более крупные машины более эффективны. Однако земля когда-то сталкивалась с чем-то и потяжелее.

Учёные отметили, что зауроподы былм значительно массивнее даже самых больших комбайнов — их вес мог приближаться к 80 000 кг. Если даже сельскохозяйственное оборудование теперь представляет риск для почвы, то динозавры почти наверняка создавали проблемы. В то же время животным такого размера требовалась процветающая экосистема.

Как объяснить это кажущееся противоречие? Учёные обращаются к идее, которая какое-то время была популярна в палеонтологических кругах: всё, что было такого размера, почти наверняка вело полуводный образ жизни. Если это так, то вредные эффекты могли сглаживаться.