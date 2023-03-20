Что лучше для хранения пива: банка или бутылка?

Янтарный эль оказался более чувствителен к типу упаковки, чем IPA. Концентрация некоторых аминокислот и эфиров, которые влияют на вкус, значительно отличалась в зависимости от того, в чём хранился напиток. Бутылочный янтарный эль дольше сохранял свежесть, чем баночный.

В свою очередь индийский пейл-эль меньше зависит от типа упаковки. Учёные объяснили это большим содержанием полифенолов, которые являются антиоксидантами, получаемыми из хмеля. Они помогают уменьшить потерю аминокислот.