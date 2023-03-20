Что лучше для хранения пива: банка или бутылка?Без бутылки не разберёшься
Любители пива часто спорят, влияет ли тара на вкус. На самом деле это может зависеть и от сорта напитка.
Фото: Unsplash
Учёные проанализировали два популярных типа пива: янтарный эль и индийский пейл-эль (IPA). Они охлаждали банки и коричневые бутылки в течение месяца, а затем выдерживали их при комнатной температуре в течение пяти месяцев, имитируя разные типичные условия хранения. Каждые две недели специалисты фиксировали изменения.
Янтарный эль оказался более чувствителен к типу упаковки, чем IPA. Концентрация некоторых аминокислот и эфиров, которые влияют на вкус, значительно отличалась в зависимости от того, в чём хранился напиток. Бутылочный янтарный эль дольше сохранял свежесть, чем баночный.
В свою очередь индийский пейл-эль меньше зависит от типа упаковки. Учёные объяснили это большим содержанием полифенолов, которые являются антиоксидантами, получаемыми из хмеля. Они помогают уменьшить потерю аминокислот.