Что лучше для сушки одежды: сушильная машина или сушильный шкаф

Сушильный шкаф стоит уже дороже и не так популярен среди покупателей. Его цена начинается с 90 тысяч рублей. Технология сушки в них связана или с вентиляторами с нагревательными элементами, или с конденсаторами.

Работают сушильные шкафы и с деликатными тканями (их нельзя сушить в сушильной машинке), они издают минимальный шум и поддерживают функцию обработки паром.

Так что лучше выбрать? В целом сушильная машина обладает минимальными габаритами, лучшей эффективностью работы и при этом низкой ценой. Сушильный шкаф стоит рассматривать для установки в дорогую квартиру как альтернативу напольным или верёвочным сушилкам для одежды или если вы хотите сушить одежду именно из деликатных тканей.