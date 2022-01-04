Что лучше использовать после мытья рук: сушилки или бумажные полотенца

В СМИ часто говорится о том, что бумажные полотенца имеют значительное преимущество в плане гигиены по сравнению с сушилками. Однако, как пишет автор, учёные всё ещё не пришли к единому мнению по поводу того, что лучше использовать. Были проведены отдельные исследования эффективности и того, и другого варианта. Но сравнивать эти результаты сложно, так как бумажные полотенца имеют различную толщину, а сушилки отличаются друг от друга по степени эффективности.