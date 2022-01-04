Что лучше использовать после мытья рук: сушилки или бумажные полотенца

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Что лучше использовать после мытья рук: сушилки или бумажные полотенцаОтвечает эксперт BBC Science Focus Magazine
После мытья рук необходимо их хорошо высушить. Связано это с тем, что микробы с влажных рук быстрее перемещаются на другие поверхности, чем с сухих. Но что лучше выбрать: полотенце или специальную сушилку? На этот вопрос отвечает доктор Ниш Манек.
В СМИ часто говорится о том, что бумажные полотенца имеют значительное преимущество в плане гигиены по сравнению с сушилками. Однако, как пишет автор, учёные всё ещё не пришли к единому мнению по поводу того, что лучше использовать. Были проведены отдельные исследования эффективности и того, и другого варианта. Но сравнивать эти результаты сложно, так как бумажные полотенца имеют различную толщину, а сушилки отличаются друг от друга по степени эффективности.
На самом деле выбор в пользу того или другого варианта не играет такой большой роли. Важнее всего, заключает эксперт, регулярно мыть руки с мылом в течение 20 секунд, а затем сушить их любым из доступных способов.
Источник: BBC Science Focus Magazine