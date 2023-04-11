Что лучше: однокомнатная квартира или студия

Современные квартиры-студии от однокомнатных отличаются рядом параметров. Первый из них - жилая площадь. У студии она составляет минимум 19 квадратных метров, тогда как для «однушки» - 14 квадратных метров жилой площади и 5 квадратных метров кухни/столовой. А чем меньше жилая площадь, тем меньше вы будете платить при покупке и потом - коммуналку.

Второй параметр, по которому студии можно отличить от однокомнатных квартир, - это зональная планировка. Обычно в студиях нет отделённой стенами кухни. Соответственно, при такой планировке приватность - нулевая. То есть подойдёт студия лишь для одного человека или для пары без детей.