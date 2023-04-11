Что лучше: однокомнатная квартира или студия

Что лучше: однокомнатная квартира или студияВот в чём плюсы и минусы каждого варианта
И однокомнатные квартиры, и студии пользуются популярностью и молодёжи. Но чем студии отличаются от «однушек» и что лучше приобретать по возможности?
Фото: Женский калейдоскоп
Современные квартиры-студии от однокомнатных отличаются рядом параметров. Первый из них - жилая площадь. У студии она составляет минимум 19 квадратных метров, тогда как для «однушки» - 14 квадратных метров жилой площади и 5 квадратных метров кухни/столовой. А чем меньше жилая площадь, тем меньше вы будете платить при покупке и потом - коммуналку.
Второй параметр, по которому студии можно отличить от однокомнатных квартир, - это зональная планировка. Обычно в студиях нет отделённой стенами кухни. Соответственно, при такой планировке приватность - нулевая. То есть подойдёт студия лишь для одного человека или для пары без детей.
В целом из плюсов студии можно выделить доступную цену, возможность приобрести такую квартиру в качестве первого временного жилья, более дешёвый ремонт и эксплуатация, большее количество света в помещении. Среди недостатков квартиры-студии автор материала называет некомфортное проживание в таком помещении вдвоём, возможность завести из домашних животных только рыбок, повсеместное распространение всех запахов и звуков, неудобство в плане приёма гостей. Если для вас эти недостатки имеют важное значение, то выбирайте однокомнатную квартиру.