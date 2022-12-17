Что лучше: переболеть ковидом или привиться? Учёные нашли ответ

Исследователи взяли сведения по 267 847 только что вакцинированными и по 267 847 только что переболевшим американцам. Учёные также отследили, насколько часто и те, и другие заболевали ковидом, попадали в больницу с ним и умирали от всех причин на протяжении полугода.

Оказалось, что среди среди переболевших, но не привитых повторно заболело 2,9%. А среди привитых — 6,7%. Однако что касается госпитализаций и смертей, то результаты были в пользу привитых. Среди переболевших в больницу попали 1,9%, а среди людей, получивших вакцину, — 1,2%. Среди переболевших также умерло 0,51%, а среди привитых — 0,32%.