Что люди чувствуют, когда умирают от старости

По словам Нэнси Митчелл, дипломированной медсестры Центра помощи при жизни, «когда кто-то вступает в заключительную стадию жизни, первым чувством, которое начинает ухудшаться, обычно является обоняние». Умирающие могут перестать ощущать даже неприятные запахи, поэтому при паллиативном уходе важно это учитывать.

Другой специалист рассказал, что у умирающих может наступить «терминальная ясность». Это внезапный прилив энергии, когда пациент может вдруг начать что-то просить, хотеть сделать или попробовать.

Медсестра Митчелл также добавила, что последний этап умирания зависит от того, какое у человека заболевание, но обычно включает затруднённое дыхание, изменения умственной активности и физическую слабость. В дни, предшествующие смерти, человек может перестать реагировать на многое и проявлять признаки истощения. Последний этап жизни — это потеря сознания и отключение систем организма.