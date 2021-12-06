Что люди должны есть, чтобы сохранить здоровье и спасти планету

Для решения этой проблемы Комиссия EAT - Lancet, проанализировав необходимую литературу, составила план питания. В основном в него входят продукты растительного происхождения.

Разработанная учёными диета рассчитана на то, что ежедневно один человек потребляет 2500 килокалорий. А количество красного мяса в день согласно ей будет составлять 100 граммов для человека 30 лет со средним весом. При этом продукты, подвергшиеся ультрапереработке (сахар, замороженные готовые обеды и пр.), в основном исключаются. Комиссия считает, что подобный вариант питания спасёт жизни примерно 11 миллионов человек ежегодно.

В то же время другие учёные по поводу диеты высказываются неоднозначно. К примеру, Тай Бил, учёный из Вашингтона (округ Колумбия), совместно с Глобальным альянсом по улучшению питания, проанализировал диету и обнаружил, что она предоставляет 78% рекомендуемого потребления цинка и 86% кальция для людей старше 25 лет и обеспечивает 55% потребности в железе для женщин репродуктивного возраста.

В то же время диетолог Марко Спрингманн, входивший в группу моделирования EAT - Lancet, подчёркивает, что диету нельзя считать универсальной рекомендацией.

В настоящее время учёные работают над методами, которые позволят убедить людей придерживаться здоровой диеты постоянно. Кроме того, проблемой является доступ к необходимым продуктам питания в разных странах: например, орехи, рыбу, яйца, молочные продукты не могут получить миллионы людей.