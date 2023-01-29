Наука и технологии
12:12, 29 января 2023
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Что люди вынесли бы в первую очередь из горящего дома? Вероятно, вы догадались

Скорее всего, вы бы так же поступили

Исследователи опросили тысячу человек и узнали, что бы они спасли, если бы их дом, например, горел.

Что люди вынесли бы в первую очередь из горящего дома? Вероятно, вы догадались

Фото: Unsplash

66% заявили, что их больше всего беспокоит потеря цифровых активов. Большинство людей спасли бы из горящего дома свой смартфон (38%). На втором месте по популярности стоит компьютер (28%). 18% предпочли бы спасти памятные вещи, которые что-то для них значат.

Что люди вынесли бы в первую очередь из горящего дома? Вероятно, вы догадались

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Почему люди спасают свои телефоны и ПК? Самыми ценными цифровыми данными, по мнению респондентов, являются фотографии (91%) и видео (67%). Финансовые, медицинские, юридические документы и тому подобное заняли третье место по важности с 58%.

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