Что люди вынесли бы в первую очередь из горящего дома? Вероятно, вы догадались

66% заявили, что их больше всего беспокоит потеря цифровых активов. Большинство людей спасли бы из горящего дома свой смартфон (38%). На втором месте по популярности стоит компьютер (28%). 18% предпочли бы спасти памятные вещи, которые что-то для них значат.