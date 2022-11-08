Что людям мешает получать удовлетворение от работы? Учёные узнали

Что людям мешает получать удовлетворение от работы? Учёные узналиВозможно, и у вас такое есть
Российские психологи рассказали, что «синдром самозванца» мешает людям получать удовлетворение от работы и быть вовлечённым в неё. Этот синдром проявляется уверенностью в том, что вы не заслуживаете того, что имеете.
«"Синдром самозванца" оказался связанным как с высокими внутренними стандартами, позитивным эффектом перфекционизма, так и с их завышенной планкой ожиданий по отношению к себе, что является негативным эффектом перфекционизма. Серия множественных регрессионных анализов указала на то, что феномен самозванца и завышенные ожидания являются негативными предикторами увлеченности работой и субъективного благополучия для перфекционистов», — сообщили исследователи.
В результате «синдром самозванца» может привести даже к проблемам в общении с коллегами.