Что людям мешает получать удовлетворение от работы? Учёные узнали

«"Синдром самозванца" оказался связанным как с высокими внутренними стандартами, позитивным эффектом перфекционизма, так и с их завышенной планкой ожиданий по отношению к себе, что является негативным эффектом перфекционизма. Серия множественных регрессионных анализов указала на то, что феномен самозванца и завышенные ожидания являются негативными предикторами увлеченности работой и субъективного благополучия для перфекционистов», — сообщили исследователи.

В результате «синдром самозванца» может привести даже к проблемам в общении с коллегами.