Что мешает революции ядерного синтеза

Венчурные капиталисты вливают миллиарды в компании, стремясь получить термоядерную электростанцию к началу 2030-х годов. Фил Ларошель, партнер венчурной компании Breakthrough Energy Ventures, говорит, что частные деньги вливаются в термоядерный синтез на таком высоком уровне потому, что научные достижения, такие как более совершенные магниты, сделали дешевый ядерный синтез более вероятной возможностью.

Ларошель отметил, что для вывода ядерного синтеза на рынок, вероятно, потребуются официальные программы разделения затрат с правительством, которые, по его словам, могут быть похожи на то, как NASA сотрудничает со SpaceX в области инноваций для космических путешествий.

Несмотря на растущее сотрудничество между правительствами, сказал Уайт, остается несколько проблем. По его словам, последствия изменения климата становятся все более необратимыми, и время идет, что делает термоядерную энергию крайне необходимой. Компаниям придется выяснить, как широко внедрить эту технологию. Самое главное - сделать это дешево, сказал он.

Более того, чтобы создать электрическую сеть, через которую термоядерная технология обеспечит большое количество энергии, должно произойти много вещей: университеты должны выпускать ученых, способных работать над термоядерными технологиями, компании, занимающиеся термоядерной энергетикой, должны создавать устройства, которые создают больше энергии, чем потребляют, а научные и производственные материалы должны быть более сложными, если электростанции хотят масштабироваться.