Что может истребитель Су-57 в воздухе? Всё

Пилотирование этого самолета очень приятное, комфортное. Он позволяет выполнять в воздухе все. Эти возможности вкупе с мощным вооружением, которое позволяет выполнять задачи как по воздуху, так и по земле, в любых погодных условиях, днем и ночью, в любых широтах, делает его очень мощным оружием в руках летчиков