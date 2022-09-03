Что может истребитель Су-57 в воздухе? Всё

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Что может истребитель Су-57 в воздухе? ВсёОб этом рассказал летчик-испытатель
Летчик-испытатель ОКБ "Сухого" (которое входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Рафаэль Сулейманов оценил возможности истребителя пятого поколения Су-57. По его словам, он позволяет "выполнять в воздухе всё", сообщает ТАСС.
Пилотирование этого самолета очень приятное, комфортное. Он позволяет выполнять в воздухе все. Эти возможности вкупе с мощным вооружением, которое позволяет выполнять задачи как по воздуху, так и по земле, в любых погодных условиях, днем и ночью, в любых широтах, делает его очень мощным оружием в руках летчиков
Рафаэль Сулейманов
Летчик-испытатель
К тому же он подметил, что разные поколения истребителей Су очень схожи между собой. Так, летчики, выполняющие полеты на Су-35, без проблем смогут выполнять полеты и на истребителе пятого поколения.