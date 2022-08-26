Что может рассказать о вас склонность вдыхать чужой запах

В опросах участники, которые придавали большее значение своему обонянию, также чаще сообщали о более сильных сексуальных желаниях. Результаты были одинаковыми для представителей обоих полов и всех трёх культур. Впрочем, некоторые различия всё же есть. Женщины, в целом, склонны уделять больше внимания запаху, чем мужчины. Они также сообщили о меньшем сексуальном желании в целом.

Тем временем в Индии участники сообщили о значительно более высоком сексуальном влечении, чем в Америке. Они также уделяют больше внимания своему обонянию, чем участники из США.