Как люди относятся к роботам

Кроме того, научные исследования демонстрируют, что к роботам люди относятся иначе, чем к персонажам на экране. Отчасти это связано с тем, что человек биологически запрограммирован реагировать на физическое движение.

Другими словами, люди склонны относиться к любому движущемуся объекту (даже к обычной палочке) как к живому. Поэтому по мере совершенствования роботов в подсознании людей грань между живым и реальным может продолжать стираться.

Существует предположение, что жестокость по отношению к роботам сделает людей ещё более жестокими в целом. Правда, это всё ещё требует доказательств.