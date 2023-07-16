Как люди относятся к роботам

Как люди относятся к роботамВот что показывают исследования
Наши отношения с роботами в течение следующего десятилетия станут ещё интереснее. При этом чат-боты и роботы-компаньоны уже сейчас действуют так, что людям они кажутся живыми существами. И это может привести к плохим последствиям.
При массовом внедрении виртуальных голосовых помощников родители жаловались, что эти помощники учат их детей грубить. Чтобы это исправить, Amazon и Google выпустили дополнительные функции, которые поощряли использование слов «пожалуйста» и «спасибо».
В 2015 году учёные выяснили, какая связь существует между эмпатической заботой людей и их отношением к роботу. Многие исследования также показывают, что те, кто становится свидетелем агрессивного поведения по отношению к роботу, испытывают стресс.
Кроме того, научные исследования демонстрируют, что к роботам люди относятся иначе, чем к персонажам на экране. Отчасти это связано с тем, что человек биологически запрограммирован реагировать на физическое движение.
Другими словами, люди склонны относиться к любому движущемуся объекту (даже к обычной палочке) как к живому. Поэтому по мере совершенствования роботов в подсознании людей грань между живым и реальным может продолжать стираться.
Существует предположение, что жестокость по отношению к роботам сделает людей ещё более жестокими в целом. Правда, это всё ещё требует доказательств.