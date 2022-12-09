Что на самом деле ели динозавры

Сделав 3D-изображения отдельных зубов и проанализировав характер отметин на них, исследователи смогли определить, какие динозавры часто перекусывали твёрдыми костями, а какие регулярно ели более мягкую пищу и добычу.

Всего команда изучила 48 зубов, 34 тех, что принадлежали динозаврам-тероподам, и 14 крокодильих. Учёных удивило то, что ни у аллозавров, ни у тираннозавров не нашлось признаков частого употребления в пищу костей. Возможно, тираннозавр и мог есть кости, но делал это реже, чем считалось ранее. Также выяснилось, что молодые динозавры чаще доедали за взрослыми остатки трапезы.