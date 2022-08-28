Что находится по другую сторону чёрной дыры: отвечают учёные

Солнце не может стать чёрной дырой, так как у него слишком маленькая масса. Но вообще самые большие чёрные дыры, которые называют сверхмассивными, расположены в центре всех галактик. При этом сами учёные не могут объяснить, почему это именно так. Кроме того, горизонт событий у таких сверхмассивных дыр больше, чем Солнечная система.

Но что произошло бы с вами, если бы вы решили проникнуть в чёрную дыру? На самом деле пространство и время там были бы настолько искажёнными, что они бы поменялись местами.