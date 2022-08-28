Что находится по другую сторону чёрной дыры: отвечают учёные

Что находится по другую сторону чёрной дыры: отвечают учёныеВ чёрных дырах есть свой так называемый горизонт событий
Солнце не может стать чёрной дырой, так как у него слишком маленькая масса. Но вообще самые большие чёрные дыры, которые называют сверхмассивными, расположены в центре всех галактик. При этом сами учёные не могут объяснить, почему это именно так. Кроме того, горизонт событий у таких сверхмассивных дыр больше, чем Солнечная система.
Но что произошло бы с вами, если бы вы решили проникнуть в чёрную дыру? На самом деле пространство и время там были бы настолько искажёнными, что они бы поменялись местами.
По ту сторону чёрной дыры, как полагают эксперты, находятся отдалённые части нашей Вселенной или даже другие вселенные. Но для того чтобы ответить точно на этот вопрос, учёным придётся найти теорию гравитации, которая бы превосходила «квантовую» теорию Эйнштейна.