Что находится под поверхностью Марса

Выяснилось, что верхние три метра посадочной площадки InSight состоят из песка, а следующие 20 метров — это вулканическая порода, расколотая от ударов метеоритами. Под этим находятся потоки лавы, разделённые отложениями, которые образовались уже давно. Исследователи полагают, что самые верхние потоки лавы образовались около 1,7 млрд лет назад, а самые глубокие — 3,6 млрд лет назад.