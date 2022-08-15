Что находится подо льдами в Гренландии

Гренландский ледяной щит - второй по размеру в мире. Уступает он в этом плане только Антарктическому ледяному щиту. При этом его толщина настолько большая, что этот ледник ещё долгое время не растает из-за глобального потепления. Но что же находится под этими льдами?

Считается, что Гренландский щит был сформирован примерно 2,5-3 миллиона лет назад. Повлияли на это три фактора: изменение орбиты планеты, снижение парниковых газов, исчезновение Панамского пролива. В результате на этой территории очень быстро изменился климат. Специалисты полагают, что подо льдом находятся следы вымерших форм жизни. Уже существуют научные доказательства этого: такие следы учёные обнаружили в отложениях озера под щитом.