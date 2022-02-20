Что нам стоить ожидать от собственных процессоров Apple в этом году

Гурман сообщает, что новые компьютеры Mac будут оснащены следующими процессорами: новый чип M2, прошлогодние чипы M1 Pro и M1 Max и супермощные версии M1 Max.

Но как эти процессоры будут распределены по линейке Mac? Гурман пишет, что в 2022 году ожидается как минимум семь новых компьютеров Mac с процессорами Apple Silicon: новый Mac mini с чипом M1 Pro, 13-дюймовый MacBook Pro с чипом M2, который придёт на смену модели 2020 года, Mac mini с чипом M2, 24-дюймовый iMac с чипом M2, обновленный MacBook Air с чипом M2, более крупный iMac Pro с вариантами чипов M1 Pro и M1 Max, уменьшенный Mac Pro с эквивалентом двух или четырех чипов M1 Max.

Следующие анонсы Mac, скорее всего, состоятся в марте, когда Apple проведет свое первое мероприятие в этом году.