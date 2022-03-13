Что нам ждать от китайской космической программы в ближайшие годы

Они включают в себя миссию по возвращению образцов с Марса, запланированную на середину или начало 2030-х годов, новый корабль Long March 9 для полетов с экипажем и исследования дальнего космоса, а также миссии к внешним краям Солнечной системы.

Вэйжэнь сказал, что китайские инженеры прорабатывают технические проблемы, необходимые для осуществления миссии по возвращению образцов с Марса, которая будет более сложной, чем успешная лунная миссия «Чанъэ-5». Сначала на Марс приземлится космический аппарат, на борту которой будет находиться специальное оборудование. Для подъема с поверхности Марса с собранными образцами потребуется более мощная и тяжелая ракета, чем Ascender, использовавшийся для миссии «Чанъэ-5», из-за более сильного гравитационного влияния Красной планеты. Затем ракета доставит образцы на марсианский орбитальный аппарат, который уже в свою очередь запустит аппарат для доставки образцов обратно на Землю.