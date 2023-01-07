Что не так с китайским марсоходом

Сейчас учёные изо всех сил пытаются вывести марсоход из спящего режима. Аппарат перевели в него ещё в мае. Источники говорят, что «скорее всего, песчаные бури серьёзно ослабили способность Zhurong использовать свои солнечные батареи для выработки электроэнергии».

Впрочем, хотя его окончательная судьба неизвестна, марсоход уже значительно превзошёл все ожидания. Изначально он был рассчитан на то, чтобы бродить по марсианскому ландшафту всего три месяца. Однако ему удалось проработать целый год.