Что не так с космической стратегией НАТО: три главных пункта

НАТО 17 января поделилась стратегией Североатлантического альянса в космосе. Согласно этому документу, при нападении на какое-либо государство из альянса остальные должны будут коллективно обеспечить его оборону. Что же касается роли США, то их союзники должны будут наблюдать за общими спутниками и нести за них ответственность.

В то же время военные эксперты уверены: есть три главных недостатка новой стратегии.