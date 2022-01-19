Что не так с космической стратегией НАТО: три главных пункта

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Что не так с космической стратегией НАТО: три главных пунктаО них рассказывают военные эксперты
НАТО имеет несколько слабых мест, связанных с космической стратегией. Подробнее об этом - в статье «Лайфа».
НАТО 17 января поделилась стратегией Североатлантического альянса в космосе. Согласно этому документу, при нападении на какое-либо государство из альянса остальные должны будут коллективно обеспечить его оборону. Что же касается роли США, то их союзники должны будут наблюдать за общими спутниками и нести за них ответственность.
В то же время военные эксперты уверены: есть три главных недостатка новой стратегии.
- Отсутствие юридической базы по размещению в космосе ядерного оружия. Военный эксперт Михаил Тимошенко отмечает, что по закону сейчас НАТО не может в космосе ни размещать оружие, ни проводить ядерные испытания. Видимо, добавляет специалист, представители альянса каким-то образом будут обходить названные нюансы.
- Манипуляции со стороны США космическими силами НАТО. Тимошенко поясняет, что в будущем могут возникнуть проблемы из-за положения Соединённых Штатов по сравнению с другими союзниками альянса. Привести это способно к сокрытию данных или манипулированию ими, поскольку у европейских стран нет таких орбитальных группировок и арсенала, как у НАТО.
- Беззащитность орбитальных группировок НАТО. Осуществлять контроль над космическим пространством может лишь США, подчёркивает Михаил Ходарёнок, военный эксперт. В то же время Штаты не способны противостоять различным угрозам в космосе.
Другой военный эксперт - Дмитрий Литовкин - считает, что на самом деле у НАТО космических сил нет, а присутствуют они лишь у США. То есть при военном конфликте рассчитывать участники альянса смогут только на американскую сторону.
Источник: Лайф