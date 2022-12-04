Что не так с важнейшей программой для физики частиц и при чем тут пенсионеры

Физики элементарных частиц используют одни из самых длинных уравнений во всей науке. Например, чтобы найти признаки новых элементарных частиц в столкновениях на Большом адронном коллайдере, они рисуют тысячи диаграммам Фейнмана, которые изображают возможные результаты столкновений, и каждый из них содержит сложную формулу, длина которой “может составлять миллионы терминов”. Расчет таких формул человеческими силами невозможно. И для решения самых больших уравнений в мире вот уже 33 года используется одна программа: FORM.

Однако поддержка FORM в значительной степени зависит от одного человека, ее создателя Йоса Вермасерена. В свои 73 года он уже начал отходить от разработки FORM, а преемника пока не появилось.

Без постоянного развития FORM будет становиться все менее и менее пригодным для использования - он сможет взаимодействовать только со старым компьютерным кодом и не будет соответствовать тому, как современные студенты учатся программировать.

В апреле Вермасерен проведет саммит пользователей FORM для планирования будущего программы. Они будут обсуждать, как сохранить FORM: как поддерживать и расширять его, как показать новому поколению студентов, как много он может сделать.