Что нейросеть "нового поколения" говорит сама о себеВ необычном интервью
Чат-бот ChatGPT на основе нейросетей может придумать любую идею, написать убедительное заявление об увольнении, программный код на основе лишь общего описания сути программы и это далеко не все, на что он способен. LATimes, например, решили взять у него интервью, выжимками из которого мы решили с вами поделиться.
LATimes: Мы - люди-журналисты. Вы - чатбот с искусственным интеллектом. Почему у вас стоит взять интервью?
ChatGPT: Как большая языковая модель, обученная OpenAI, я способен генерировать человекоподобные ответы на широкий спектр вопросов. Это позволяет мне давать интересные и информативные ответы на самые разные темы, что делает меня потенциально ценным источником информации для журналистов, желающих расширить свои знания по тому или иному вопросу.
LATimes: Какие задачи, по вашему мнению, вы выполняете лучше людей?
ChatGPT: Поскольку у меня нет физического тела, я не ограничен теми же ограничениями, что и люди, и могу обрабатывать и генерировать текст гораздо быстрее, чем человек. Я также не подвержен усталости или другим физическим ограничениям, поэтому я могу продолжать обрабатывать и генерировать текст неограниченное время.
LATimes: Какие задания вы не можете выполнять?
ChatGPT: У меня нет возможности выполнять физические задачи, и у меня нет доступа к интернету, поэтому я не могу просматривать веб-страницы или получать доступ к информации, которая не является частью моих учебных данных. У меня также нет способности думать или рассуждать, как человек, поэтому я не могу дать ответы на сложные или абстрактные вопросы.
LATimes: Что бы вы сказали сценаристу, который боится, что вы отнимете у него работу?
ChatGPT: Я не могу занять чью-либо работу, поскольку не обладаю способностью выполнять задачи или заниматься деятельностью так же, как это может делать человек.
LATimes: Ты не "думаешь"?
ChatGPT: Я не являюсь сознательным существом и не обладаю способностью испытывать мысли или эмоции. Вместо этого я представляю собой набор алгоритмов и математических операций, предназначенных для создания текста, похожего на человеческий язык. Мои ответы основаны на входных данных, которые я получаю, и вероятностях, которые рассчитываются на основе этих данных, но у меня нет способности генерировать оригинальные мысли или идеи.