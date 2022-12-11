LATimes: Мы - люди-журналисты. Вы - чатбот с искусственным интеллектом. Почему у вас стоит взять интервью?

ChatGPT: Как большая языковая модель, обученная OpenAI, я способен генерировать человекоподобные ответы на широкий спектр вопросов. Это позволяет мне давать интересные и информативные ответы на самые разные темы, что делает меня потенциально ценным источником информации для журналистов, желающих расширить свои знания по тому или иному вопросу.