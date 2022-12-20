Что нового будет в российском военном беспилотнике «Охотник»Аппарат получит технологии шестого поколения
Российский военный беспилотник «Охотник» получит технологии шестого поколения. Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что нового будет в российском военном беспилотнике Су-70 «Охотник».
Фото: Discover24.ru
По словам Кнутова, «Охотник» получит технологии БПЛА следующего, шестого поколения. Среди отмеченных экспертом: сверхзвуковая скорость, возможность выхода на большие высоты, а в последствии даже в космическое пространство.
Работать беспилотник может в связке с перспективным истребителем Су-57, который может управлять роем «Охотников». Этот беспилотник может выполнять как задачи по противовоздушной обороне, так и поражать наземные цели.
Кнутов отметил, что в США пытались создать подобный аппарат, но отказались от затеи — конструкторы не смогли реализовать техническое задание.
«Имеет много элементов беспилотника шестого поколения, следующего поколения. Помимо малой заметности, сверхзвуковой скорости есть возможность выхода на большие высоты, а в перспективе — в космическое пространство, зависит от двигателей, которые ещё нужно создавать», — рассказал Кнутов.