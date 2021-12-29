Что нового произойдёт с технологиями искусственного интеллекта в 2022 году

Объясняют представители компании Neuro.net на «Хабре»

В 2022 году ожидается, что по некоторым направлениям развитие искусственного интеллекта пойдёт быстрее. Их назвали в блоге на «Хабре».