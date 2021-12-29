Наука и технологии
Сегодня в 02:53
1 мин.

Что нового произойдёт с технологиями искусственного интеллекта в 2022 году

Объясняют представители компании Neuro.net на «Хабре»
В 2022 году ожидается, что по некоторым направлениям развитие искусственного интеллекта пойдёт быстрее. Их назвали в блоге на «Хабре».
Что нового произойдёт с технологиями искусственного интеллекта в 2022 году

Всего эксперты выделяют шесть направлений развития искусственного интеллекта в будущем году.

  1. Дополнительная рабочая сила. Другими словами, это даст возможность повысить эффективность работы людей. К примеру, в медицине ИИ уже сейчас способен провести анализ рентгеновских снимков.
  1. Распознавание речи. Уже сейчас бывает сложно понять, когда говорит робот, а когда - живой человек. В будущем, вероятнее всего, можно будет создать речь, которая звучать станет в точности как человеческая.
  1. ИИ в информационной безопасности. Роботы будут помогать специалистам по информационной безопасности выявлять потенциальные угрозы.
Что нового произойдёт с технологиями искусственного интеллекта в 2022 году
  1. Low- и zero-code в бизнесе. Искусственный интеллект в этом случае будет переводить действия человека в программный код. Благодаря no-code-системам создавать программы и сервисы смогут даже обычные пользователи.
  1. Автопилотирование. Это связано не только с личными машинами, но и с другим транспортом. Например, в 2022 году может быть запущено первое судно, которое будет пересекать Атлантику под управлением ИИ.
  1. Искусство. Имеется в виду создание различных произведений при помощи нейросетей. Это могут быть игры, картины, тексты и пр.
Источник: Хабр
Новости партнеров
Новости партнеров