Что нового произойдёт с технологиями искусственного интеллекта в 2022 году

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Что нового произойдёт с технологиями искусственного интеллекта в 2022 годуОбъясняют представители компании Neuro.net на «Хабре»
В 2022 году ожидается, что по некоторым направлениям развитие искусственного интеллекта пойдёт быстрее. Их назвали в блоге на «Хабре».
Всего эксперты выделяют шесть направлений развития искусственного интеллекта в будущем году.
- Дополнительная рабочая сила. Другими словами, это даст возможность повысить эффективность работы людей. К примеру, в медицине ИИ уже сейчас способен провести анализ рентгеновских снимков.
- Распознавание речи. Уже сейчас бывает сложно понять, когда говорит робот, а когда - живой человек. В будущем, вероятнее всего, можно будет создать речь, которая звучать станет в точности как человеческая.
- ИИ в информационной безопасности. Роботы будут помогать специалистам по информационной безопасности выявлять потенциальные угрозы.
- Low- и zero-code в бизнесе. Искусственный интеллект в этом случае будет переводить действия человека в программный код. Благодаря no-code-системам создавать программы и сервисы смогут даже обычные пользователи.
- Автопилотирование. Это связано не только с личными машинами, но и с другим транспортом. Например, в 2022 году может быть запущено первое судно, которое будет пересекать Атлантику под управлением ИИ.
- Искусство. Имеется в виду создание различных произведений при помощи нейросетей. Это могут быть игры, картины, тексты и пр.
Источник: Хабр