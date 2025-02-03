Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2025, 20:15
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Что объединяет NVIDIA, *Meta и Valve? Развертывание Интернета по стандарту L4S

Правда, в США
NVIDIA, *Meta и Valve начали развертывание Интернета по стандарту L4S. Comcast объявила о новом партнерстве с NVIDIA, *Meta и Valve для внедрения прорывной интернет-технологии в США, призванной уменьшить задержки и улучшить онлайн-игры, видеозвонки и даже VR. Новый стандарт Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput (L4S) направлен на повышение производительности сети для клиентов Xfinity за счет более быстрого устранения перегрузок.
Что объединяет NVIDIA, *Meta и Valve? Развертывание Интернета по стандарту L4S
© Ryutaro Uozumi

L4S работает за счет мгновенного обнаружения перегруженности сети и регулировки трафика для предотвращения задержек и потери пакетов. Это значительное улучшение по сравнению с традиционными интернет-системами, которые реагируют только после потери пакетов. В ранних тестах L4S снизил «рабочую задержку» на 78%.

Новая технология будет полезна для GeForce NOW от NVIDIA, FaceTime от Apple, VR-гарнитур *Meta и многих игр на платформе Steam от Valve. Однако сначала L4S будет доступна только в некоторых городах, таких как Атланта и Чикаго.

В будущем Comcast планирует распространить ее более широко.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:HotHardware
Автор:Максим Многословный
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