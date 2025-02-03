Что объединяет NVIDIA, *Meta и Valve? Развертывание Интернета по стандарту L4S

Опубликовано 03 февраля 2025, 20:151 мин.
Что объединяет NVIDIA, *Meta и Valve? Развертывание Интернета по стандарту L4SПравда, в США
NVIDIA, *Meta и Valve начали развертывание Интернета по стандарту L4S. Comcast объявила о новом партнерстве с NVIDIA, *Meta и Valve для внедрения прорывной интернет-технологии в США, призванной уменьшить задержки и улучшить онлайн-игры, видеозвонки и даже VR. Новый стандарт Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput (L4S) направлен на повышение производительности сети для клиентов Xfinity за счет более быстрого устранения перегрузок.
L4S работает за счет мгновенного обнаружения перегруженности сети и регулировки трафика для предотвращения задержек и потери пакетов. Это значительное улучшение по сравнению с традиционными интернет-системами, которые реагируют только после потери пакетов. В ранних тестах L4S снизил «рабочую задержку» на 78%.
Новая технология будет полезна для GeForce NOW от NVIDIA, FaceTime от Apple, VR-гарнитур *Meta и многих игр на платформе Steam от Valve. Однако сначала L4S будет доступна только в некоторых городах, таких как Атланта и Чикаго.
В будущем Comcast планирует распространить ее более широко.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена