Что объединяет NVIDIA, *Meta и Valve? Развертывание Интернета по стандарту L4S

L4S работает за счет мгновенного обнаружения перегруженности сети и регулировки трафика для предотвращения задержек и потери пакетов. Это значительное улучшение по сравнению с традиционными интернет-системами, которые реагируют только после потери пакетов. В ранних тестах L4S снизил «рабочую задержку» на 78%.

Новая технология будет полезна для GeForce NOW от NVIDIA, FaceTime от Apple, VR-гарнитур *Meta и многих игр на платформе Steam от Valve. Однако сначала L4S будет доступна только в некоторых городах, таких как Атланта и Чикаго.

В будущем Comcast планирует распространить ее более широко.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена