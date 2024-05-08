Что объединяет Роскосмос, инопланетян и Илона Маска? Недавнее заявление

«Маск — авторитетная фигура», — сказал гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, — «и его словам, наверное, вероятно, стоит доверять».

Маск, основатель компании SpaceX, ранее заявлял, что человечеству необходимо прожить миллион лет, прежде чем колонизировать галактику. Он подчеркивал, что, поскольку возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет, а Земли — 4,5 миллиарда лет, даже если цивилизация просуществует один миллион лет, это будет всего лишь три десятитысячных процента времени. Он выразил удивление по поводу отсутствия явных признаков инопланетян и предположил, что, возможно, человечество найдет следы давно исчезнувшей инопланетной цивилизации в ходе исследования космоса.

Маск также отметил, что на создание самодостаточного поселения на Марсе уйдет 20 лет. По его расчетам, для колонизации планеты потребуется не менее миллиона человек и несколько миллионов тонн груза.