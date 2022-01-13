Что общего между циклонами на Юпитере и океанскими вихрями на Земле

Известно, что на полюсах Юпитера находятся большие циклоны. При этом они являются довольно устойчивыми и не рассеиваются. Учёные в ходе исследования, данные которого опубликованы в издании Nature Physics, обнаружили, что на самом деле устойчивость циклонов на Юпитере поддерживается теми же механизмами, что и океанские вихри на Земле.

На Юпитере более горячий и менее плотный воздух, как и на Земле, он поднимается наверх и образует облака. Затем воздух, находящийся внутри этих облаков, питает циклоны в ходе особого процесса - влажной конвекции.