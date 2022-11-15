Что общего между мозгом и интернет-роутером

Этот «роутер» принимает команды от руководящей области коры головного мозга, которая формирует сложные мысли. Клауструм координирует получающиеся сети, чтобы они работали вместе для выполнения множества когнитивных задач нашей повседневной жизни.

Стремясь определить точную роль клауструма, учёные провели серию экспериментов как на животных, так и на людях. В одном эксперименте использовались современные нейробиологические подходы для отключения клауструма у ​​мышей, находящихся в сознании. Грызуны не теряли сознания и продолжали нормально бегать. Это был первый удар по теории Крика.

Затем исследователи дали мышам когнитивно простую или сложную задачу и сравнили, как животные реагировали, когда клауструм был выключен. Оказалось, что они больше не могли выполнять сложную задачу.

Учёные считают, что их работа даёт столь необходимую концептуальную основу для разработки новых терапевтических стратегий.