Что общего у привитых людей, умерших от COVID-19

Авторы новой научной работы использовали данные из национальной шотландской системы эпидназдора EAVE II. Пациенты, которые их интересовали, были привиты двухкомпонентными препаратами Pfizer и AstraZeneca. Эти люди получили положительный тест на COVID-19.

Учёные увидели, что средний возраст привитых людей, умерших от коронавируса, составил 79,5 года. В основном это были мужчины. У подавляющего большинства — 97% — было хотя дополнительно бы одно угрожающее жизни состояние, иногда даже больше. Чаще всего наблюдались хронические болезни сердца или почек, диабет второго типа, хроническая обструктивная болезнь лёгких и фибрилляция предсердий, астма, тромбозы, рак крови, эпилепсия, деменция.

Исследователи пришли к выводу, что риск смерти с COVID-19 повышался с ростом числа сопутствующих заболеваний.