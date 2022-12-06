Что общего у ругательств на разных языках мира

Учёные провели исследование с носителями пяти неродственных языков. Их попросили перечислить самые оскорбительные слова, которые они знали в своём языке. Оказалось, что в таких слова реже встречались звуки l, r, w и y.

Затем авторы попросили 215 участников, носителей шести разных языков, оценить пары выдуманных слов, одно из которых включало аппроксимант. Оказалось, что люди значительно реже оценивали слова с такими звуками как ругательные.