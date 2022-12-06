Что общего у ругательств на разных языках мира

20:28, 06 декабря 2022
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Что общего у ругательств на разных языках мираОказывается, некоторые звуки не кажутся нам оскорбительными
Учёные заметили, что в ругательствах на разных языках часто отсутствуют определённые звуки, такие как l, r и w («л», «р» и «в»). Эта тенденция указывает на то, что такие звуки, называемые аппроксимантами, могут казаться людям менее оскорбительными.
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Учёные провели исследование с носителями пяти неродственных языков. Их попросили перечислить самые оскорбительные слова, которые они знали в своём языке. Оказалось, что в таких слова реже встречались звуки l, r, w и y.
Затем авторы попросили 215 участников, носителей шести разных языков, оценить пары выдуманных слов, одно из которых включало аппроксимант. Оказалось, что люди значительно реже оценивали слова с такими звуками как ругательные.