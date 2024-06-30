Что общего у вас и древнеегипетских писцов? Боль в суставах из-за работы

Такая поза, что роднит их с современными офисными работниками, вызывала нагрузку на шейный отдел позвоночника и височно-нижнечелюстной сустав.

Вероника Дуликова, соавтор исследования, подчеркнула, что эти писцы, неотъемлемая часть древнеегипетского государственного управления, сталкивались с физическими последствиями, отражающими их профессиональные условия.