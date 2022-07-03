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Что общего в мозге людей и грызунов

Есть некоторые схожие паттерны
Учёные определили паттерны активности мозга, которые являются электрофизиологическим маркером чувствительности к вознаграждению как у мышей, так и у людей. Это хорошая новость, так как означает, что некоторые модели когнитивных процессов животных можно перенести на людей.
Что общего в мозге людей и грызунов

Учёные пояснили, что подавляющее большинство экспериментов на животных не применимо к людям. Особенно, когда изучаются сложное поведение и когнитивные функции. Исследователи тем не менее решили узнать, нет ли чего-то общего у людей и грызунов.

Учёных особенно интересовал паттерн электрической активности мозга, известной как реакция на получение вознаграждения. Предыдущие исследования показали, что ненормальная реакция на вознаграждение связана с депрессией и другими психическими расстройствами.

В новом эксперименте исследователи заставили 23 человека и 28 мышей выполнить задачи и записали активность их мозга при помощи электроэнцефалографии, или ЭЭГ. Они обнаружили, что стимулятор амфетамин усиливал положительную реакцию на вознаграждение как у людей, так и у мышей. Исследователи наблюдали «одинаковую чувствительность обоих видов к возрастающим дозам d-амфетамина, что демонстрировало фармакологическую прогностическую достоверность этого биомаркера чувствительности к вознаграждению».

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